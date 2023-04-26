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سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6.8 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6.8 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6.8 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6.8 مليارات ريال
٠٥:٠٠:٤٧ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 42.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11307.22 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، و متطورة، وريدان، ولازوردي، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصناعة الكهربائية، وأسواق المزرعة، والعربي، والرياض، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 2.70% .

الشركات الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، والراجحي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، و اس تي سي، وينساب، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 26.05 نقطة ليقفل عند مستوى 21325.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 457 ألف سهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

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