شروط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبتي أستاذ مساعد ومحاضر بنظام العقود دوام كامل في مقر الجامعة الرئيسي بالقرعاء،
وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – أستاذ مساعد.
2 – محاضر.
3 – التخصصات المطلوبة:
4 – الكيمياء العضوية.
5 – الكيمياء.
6 – فيزياء الجوامد (النانو).
7 – فيزياء الجوامد.
8 – التقنية الحيوية.
* الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم مواطنًا.
– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
– أن يتقن المتقدم المهارات العملية اللازمة لكل وظيفة.
– أن تكون المؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.
– أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل،
والإقامة في بلد الدراسة وألا تكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد أو المدمج ونحوها.
– أن تتحقق في المتقدم الشروط الخاصة المبينة لكل وظيفة، وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس المعتمدة من مجلس الجامعة.
– أن يحمل المتقدم ما يثبت حصوله على درجة 6 في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الدولية.
أن يقتصر التقديم على وظيفة واحدة وأن تستكمل جميع الوثائق المطلوبة على نظام التوظيف الإلكتروني أثناء فترة التقديم.
* ملاحظات:
– تستبعد الطلبات التي لا يتحقق فيها ذلك أو التي يثبت عدم صحة أيٍ من بياناتها.
– تخضع الموافقة النهائية على التعيين لما يرد الجامعة من وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من تنظيمات.
* طريقة التقديم:
يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/13هـ الموافق 2023/05/03م.
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