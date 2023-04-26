شروط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبتي أستاذ مساعد ومحاضر بنظام العقود دوام كامل في مقر الجامعة الرئيسي بالقرعاء،

وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أستاذ مساعد.

2 – محاضر.

3 – التخصصات المطلوبة:

4 – الكيمياء العضوية.

5 – الكيمياء.

6 – فيزياء الجوامد (النانو).

7 – فيزياء الجوامد.

8 – التقنية الحيوية.

* الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم مواطنًا.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

– أن يتقن المتقدم المهارات العملية اللازمة لكل وظيفة.

– أن تكون المؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم.

– أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل،

والإقامة في بلد الدراسة وألا تكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد أو المدمج ونحوها.

– أن تتحقق في المتقدم الشروط الخاصة المبينة لكل وظيفة، وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس المعتمدة من مجلس الجامعة.

– أن يحمل المتقدم ما يثبت حصوله على درجة 6 في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الدولية.

أن يقتصر التقديم على وظيفة واحدة وأن تستكمل جميع الوثائق المطلوبة على نظام التوظيف الإلكتروني أثناء فترة التقديم.

* ملاحظات:

– تستبعد الطلبات التي لا يتحقق فيها ذلك أو التي يثبت عدم صحة أيٍ من بياناتها.

– تخضع الموافقة النهائية على التعيين لما يرد الجامعة من وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من تنظيمات.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/13هـ الموافق 2023/05/03م.

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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