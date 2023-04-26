دراسة: هذه الوظائف تؤدي إلى ارتفاع عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال الذين يعملون في وظائف شاقّة يبدو أنهم يتمتعون بعدد أكبر من الحيوانات المنوية.

الدراسة التي أجرتها “كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة” و”مستشفى ماس جنرال بريجهام” قامت بجمع عينات وأجرت عمليات مسح لأكثر من 1500 رجل وامرأة.

وركزت الدراسة على 377 من الرجال الذين يبحثون عن العلاج في مركز الخصوبة، حيث طلب الباحثون من الرجال مشاركة المعلومات المبلغ عنها ذاتيًا حول أيام عملهم المعتادة، وما إذا كانوا يمارسون أنشطة جسدية أو يرفعون أو يحركون أشياء ثقيلة.

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رفع أو تحريك أشياء ثقيلة في العمل

ووفقًا للنتائج، فإن “الرجال الذين أبلغوا عن رفع أو تحريك أشياء ثقيلة في العمل كان لديهم 46 في المائة من تركيزات الحيوانات المنوية أعلى و44 في المائة من إجمالي التعداد مقارنة بالرجال الذين لم يبلغوا مطلقًا عن رفع أو تحريك أشياء ثقيلة في العمل”.

ووجد الباحثون “نتائج مماثلة” في الرجال الذين يعملون في “نوبات دوارة مقارنة بمن يعملون في نوبات النهار”، وكذلك “بالنسبة للرجال الذين يمارسون مستويات عالية من المجهود البدني مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات خفيفة في العمل”.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلة أن الرجال الذين شاركوا في مستويات ثقيلة أو معتدلة من المجهود البدني في العمل لديهم “تركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون المنتشر مقارنةً بأولئك الذين يعانون من مجهود أخف”، فضلًا عن “تركيزات أعلى من هرمون الأستراديول”، وهو الهرمون الأنثوي.

وجد الباحثون أن الرجال الذين يعملون في نوبات ليلية أو نوبات دورية لديهم هرمون تستوستيرون أعلى بنسبة 24 في المائة وتركيز هرمون الاستروجين أعلى بنسبة 45 في المائة مقارنة بالرجال الذين يعملون في نوبات يومية فقط.

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أسباب العقم

ويمكن أن يحدث العقم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل المعقدة. ويمكن إرجاع حوالي 40 في المائة من الحالات إلى عوامل تتعلق بالذكور، مثل عدد الحيوانات المنوية ونوعية السائل المنوي والوظيفة الجنسية.

وعلى وجه الخصوص، يُعتقد أن عدد الحيوانات المنوية ونوعية السائل المنوي هما المحركان الرئيسيان لمعدلات العقم المتزايدة بين الذكور.

ووجد تحليل سابق، أنه بين الرجال الذين يسعون إلى علاج الخصوبة، انخفض عدد الحيوانات المنوية وجودتها بنسبة تصل إلى 42 بالمائة بين عامي 2000 و 2017.

وفي حين أن الدراسة الحالية وجدت علاقة بين النشاط البدني والخصوبة لدى الرجال الذين يسعون إلى علاج الخصوبة، قال الباحثون إن الأمر يتطلب مزيدًا من البحث لتأكيد ما إذا كانت هذه النتائج صحيحة بالنسبة للرجال من عامة السكان.

قالت مينجيز ألاركون، المشاركة في الدراسة: “هناك أدلة متزايدة على أن عقم الذكور مرتبط بالأمراض المزمنة الشائعة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية، مما يبرز الأهمية الأوسع للصحة الإنجابية للذكور”. “الكشف عن الخطوات القابلة للتنفيذ التي يمكن للناس اتخاذها لتحسين مواقف خصوبتهم لصالحنا جميعًا ، وليس فقط الأزواج الذين يحاولون الإنجاب.”