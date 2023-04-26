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في 3 أشهر.. وزارة العدل تصدر أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية

في 3 أشهر.. وزارة العدل تصدر أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية

في 3 أشهر.. وزارة العدل تصدر أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية
٠٤:٣٩:١٢ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشفت وزارة العدل أن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز خلال الـ3 أشهر الأولى من 2023م، بلغت أكثر من 1.2 مليون وكالة.

إصدار أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية

وأوضحت في بيان لها، أن إصدار أكثر من 1.2 مليون وكالة إلكترونية، أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وأضافت أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في إنجاز الأعمال، ورفع سقف الأداء.

خدمات إلكتروني كاملة خلال دقائق معدودة

وأشارت إلى أن إصدار الوكالة كان يستغرق يوماً كاملاً من خلال الحضور إلى كتابات العدل، أما الآن فإنجازها يتم بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق معدودة.

دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارة

وأكدت أن خدمة الوكالة الإلكترونية، تأتي في سياق عملها على دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لتحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى خدمات إلكترونية بالكامل.

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وبينت أن ذلك يتم بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين للمرافق العدلية، بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التحول الرقمي بوابة ناجز مليون وكالة إلكترونية وزارة العدل

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