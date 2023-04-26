تنبيه من المرور بخصوص القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة

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نصحت إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة.

4 أشياء ضرورية

وأوضحت أنه يجب مراعاة الأمور التالية:

1- ترك مسافة كافية

2- ترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز

3- التأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

4- استخدام إشارات التنبيه عند التجاوز

في وقت سابق، حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من المراوغة بين المركبات، مشيرة إلى أن المراوغة “تُفقد السيطرة على المركبة وتسبّب حوادِث فُجائية”.

وأوضحت “المرور”، عبر حسابها على “تويتر”، أن المراوغة المرورية مخالفة، مبينة أن غرامتها المالية تتراوح ما بين 3 و 6 آلاف ريال.

يُذكر أن نظام المرور يتضمن القواعد الكاملة لضوابط القيادة على الطرق، ومنها حمل رخصة قيادة، ووجوب استخدام أحزمة الأمان ومراعاة ضوابط السير.

أكثر المخالفات انتشارًا

نشر “أمن الطرق”، إنفوجراف، للتعريف بأحد أكثر المخالفات المرورية انتشارا والتي تغيب عن بال الكثيرين.

وقال الحساب الرسمي لـ “أمن الطرق” على “تويتر”، إن عبور الحيوانات بغير الأماكن المخصصة لها دون تنسيق ملاكها مع الجهات المختصة يعد مخالفة مرورية.

تنويه لمستخدمي الطرق

في وقت سابق، نشر “أمن الطرق” تنويها لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من ” القنفذة و الليث و المويه والخرمة وتربة ورنية”.

وأوضح أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

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