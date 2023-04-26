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“الزكاة والضريبة” تتيح لمكلفيها وعملائها خدمة هامة.. تعرف على تفاصيلها

“الزكاة والضريبة” تتيح لمكلفيها وعملائها خدمة هامة.. تعرف على تفاصيلها

“الزكاة والضريبة” تتيح لمكلفيها وعملائها خدمة هامة.. تعرف على تفاصيلها
٠٤:٣٧:٤٩ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني، خدمة “طلب ورشة عمل” تستهدف من خلالها مكلفيها وعملائها، وجميع المهتمين.

وأوضحت أنه يمكن لهؤلاء التقدم بطلب ورشة عمل لأي من الموضوعات المرتبطة بمجالات أعمال ومهام الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية.

إتاحة الخدمة

وقالت الهيئة إنه بإتاحة هذه الخدمة يستطيع المكلفين أو العملاء وعموم المهتمين تقديم طلب للهيئة ورشة عمل من خلال زيارة صفحة الخدمة في موقع الهيئة​، ليتم بعد ذلك مراجعة الطلب وتحديد الوقت المناسب لعقدها.

سبل التوعية

وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة إلى تعزيز سبل التوعية لدى المكلفين والعملاء بالأنظمة واللوائح، وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاءة عاليه، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها، إلى جانب أن ذلك يُسهم في نشر وتعزيز الثقاقة الزكوية والضريبية والجمركية لدى جميع المهتمين.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسارات بشأن الخدمة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zat​ca_Care​) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

 

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الكلمات الدلالية:
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