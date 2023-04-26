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السودان.. تجدد الاشتباكات وعمليات إجلاء ونزوج جماعية واشتباكات بمحيط القيادة العامة
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السودان.. تجدد الاشتباكات وعمليات إجلاء ونزوج جماعية واشتباكات بمحيط القيادة العامة

السودان.. تجدد الاشتباكات وعمليات إجلاء ونزوج جماعية واشتباكات بمحيط القيادة العامة

السودان.. تجدد الاشتباكات وعمليات إجلاء ونزوج جماعية واشتباكات بمحيط القيادة العامة
٠٤:٠٣:١٩ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني ظهر اليوم الأربعاء، أنه يتصدى لمجموعات الدعم السريع التي تهاجم القيادة العامة ويكبدهم خسائر فادحة.

تجدد الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي

ومع تجدد الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي، هاجمت مجموعات من قوات الدعم السريع مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.

بينما أكدت قوات الدعم السريع، أن الجيش هاجم قواتها بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد.

مضادات أرضية ومدفعية ضد طائرات

ومع تحليق طائرات للجيش السوداني في الخرطوم وأم درمان، استخدمت قوات للدعم السريع مضادات أرضية ومدفعية ضد طائرات الجيش بالخرطوم.

منظمة أطباء السودان، أن الوضع الصحي يتجه للأسوأ وهناك مخاطر من انتشار أمراض وأوبئة،

وأكدت أن الممرات الإنسانية ليست آمنة والأطباء مستهدفون داخل منازلهم، بـ “إجبار” طرفي النزاع على إنهاء الاقتتال فورًا.

على القادة السودانيين إسكات صوت البنادق

وقال الأمين العام للأمم المتحد أنطوني جوتيرش: إن الصراع في السودان لن يُحل في ساحة المعركة ولا ينبغي حدوث ذلك،

وأنه على القادة السودانيين إسكات صوت البنادق ووضع مصلحة الشعب في المقدمة.

جهود دولية لمساعدة النازحين من السودان

في الوقت نفسه، كثقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نطاق مساعداتها للأشخاص الذين يلتمسون الأمان في البلدان المجاورة للسودان، بسبب استمرار النزاع داخل السودان.

وأشارت المفوضية إلى التبعات الإنسانية شديدة الصعوبة لنزوح السكان من السودان، حيث يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ و3,7 ملايين نازح داخليًا.

 فيما تمثّل أهم تحركات النازحين صوب تشاد الذين وصلوا إلى أكثر من 20 ألف لاجئ، وعودة لاجئي جنوب السودان الذين يصل عددهم إلى أكثر من 4 آلاف شخص.

800 ألف لاجئ جنوب سوداني

 ومن المتوقّع عبور المزيد من اللاجئين من خلال المعابر الحدودية غير الرسمية، كون السودان تستضيف أكثر من 800 ألف لاجئ جنوب سوداني.

وأفادت المفوضية أنها تعمل مع شركائها لتقييم احتياجات الوافدين الجدد، وإعداد خطة مشتركة للاستجابة للوضع، معبرةً عن شكرها لاستمرار الإبقاء على الحدود مفتوحة أمام النازحين من السودان.

المملكة تواصل عمليات إجلاء مواطنيها والرعايا الأجانب

واستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول من السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعوديً.

إجلاء نحو 1674 شخصًا من جنسيات مختلفة

 كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصاً من جنسيات مختلفة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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 وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصًا، 114 مواطنًا سعوديًا، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية”.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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