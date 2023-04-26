عاجل.. حساب المواطن يزف نبأ سارا بخصوص الدعم المخصص للمسجلين في التأمينات

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب المواطن، إن التسجيل في التأمينات اختياريًا لايؤثر على استحقاق الدعم.

وردًا على استفسار حول مدى تأثر المسجل في التأمينات اختياريًا، أضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لايؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

خصم البنك من دفعات المستفيدين

وفي إفادة سابقة، أوضح حساب المواطن، أنه لايحق للبنك الخصم من دفعات المستفيدين، معتبرًا أن ذلك يستدعي الشكوى للبنك المركزي.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إن البنك خصم الدفعة 65 بعد أن تسلمها، قالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://my.samacares.sa”.

مراجعة البنك فورًا في تلك الحالة

وطالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي على الرغم من تأكيد “الصرف” بمراجعة البنك.

وحدد في رده على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الصدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار:

-نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة”

-من خلال الرابط (اضغط هنا).

وطالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي بمراجعة البنك على الفور.

جاء ذلك في رد على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة من حساب الموطن – دعم شهر أبريل، وتفاجأ بعبارة “حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف”.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع

-اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا): http://urv.ca.gov.sa/urv.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.