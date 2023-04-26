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ظهر اليوم.. شاهد بردية كثيفة بالقويعية مع أمطار غزيرة برماح في الرياض

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ظهر اليوم.. شاهد بردية كثيفة بالقويعية مع أمطار غزيرة برماح في الرياض

ظهر اليوم.. شاهد بردية كثيفة بالقويعية مع أمطار غزيرة برماح في الرياض

ظهر اليوم.. شاهد بردية كثيفة بالقويعية مع أمطار غزيرة برماح في الرياض
٠٣:١٤:٢١ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

استمرارًا للحالة المطرية والطقس غير المستقر، هطلت ظهر اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة على رماح مع بردية كثيفة بالقويعية في منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظة رماح تساقط أمطار غزيرة مع بردية قوية بالحرملية في القويعية.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة 

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان ونجران.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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