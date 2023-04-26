تحذير طبي: البطاطس المقلية تزيد القلق والاكتئاب

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حذرت دراسة حديثة من أن الإفراط في تناول البطاطس المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب.

وتابع الباحثون أكثر من 140 ألف شخصًا، لمدة 11عامًا لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب.

وخلصوا إلى أهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية.

ووفقًا للباحثين: “يرتبط النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق”.

وترتبط مادة الأكريلاميد، الموجودة في البطاطس والخبز المحمص المحترق، بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما أورد موقع “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل من جامعة أستون: “من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية”.

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