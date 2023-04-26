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تحذير طبي: البطاطس المقلية تزيد القلق والاكتئاب
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تحذير طبي: البطاطس المقلية تزيد القلق والاكتئاب

تحذير طبي: البطاطس المقلية تزيد القلق والاكتئاب

تحذير طبي: البطاطس المقلية تزيد القلق والاكتئاب
٠٣:١٦:١٩ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة من أن الإفراط في تناول البطاطس المقلية قد يرفع نسبة الشعور بحالات القلق والاكتئاب.

وتابع الباحثون أكثر من 140 ألف شخصًا، لمدة 11عامًا لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم أعراض القلق أو الاكتئاب.

وخلصوا إلى أهمية تقليل تناول الأطعمة المقلية من أجل الصحة العقلية.

ووفقًا للباحثين: “يرتبط النظام الغذائي الغربي المكون من الأطعمة المقلية أو المصنعة بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق”.

وترتبط مادة الأكريلاميد، الموجودة في البطاطس والخبز المحمص المحترق، بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما أورد موقع “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال دوان ميلور، اختصاصي تغذية مسجل من جامعة أستون: “من المحتمل أن تكون لدى الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية عوامل خطر أخرى تزيد من مخاطر تعرضهم لمشاكل الصحة العقلية”.

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الكلمات الدلالية:
الإفراط في تناول البطاطس المقلية البطاطس والخبز المحمص المحترق السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية القلق والاكتئاب مادة الأكريلاميد

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