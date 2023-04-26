وإدانة وتحذيرات.. وزير الاحتلال المتطرف يقتحم الحرم الإبراهيمي

تواصل – واس:

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل.

ونقلت وكالة “وفا”، عن مصادر محلية، بأن اقتحام بن غفير يأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للحرم منذ أمس الثلاثاء، إذ نفذ المستوطنون رقصات تلمودية داخله، احتفالا بما يسمى عيد “الاستقلال”.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري هذا الاقتحام، معتبرا إياه انتهاكا فاضحا للأماكن المقدسة ودور العبادة.

استمرار تهجير المواطنين الفلسطينيين

وحذر البكري من أن الاحتلال ومن خلال عمليات التهويد المستمرة، يعمل على تهجير المواطنين الفلسطينيين من الأماكن التي يريد السيطرة عليها في الخليل العتيقة خاصة، وفق مخطط ممنهج تنفذه حكومة الاحتلال مع المستوطنين.

وأوضح أن قوات الاحتلال من خلال تبادل الأدوار مع المستوطنين، سمحت لهم برفع علم دولة الاحتلال والشمعدان وإطلاق مفرقعات وألعاب نارية على سطح الحرم وفي ساحاته الخارجية.

وهذا يندرج في إطار فرض هيمنتهم الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، بهدف تحويله إلى كنيس يهودي.

انتهاك فاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي

وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك فاضح لقدسية الحرم الإبراهيمي ولملكية وقفية خاصة للمسلمين لا يحق لغيرهم ممارسة العبادة فيها.

وأن هذا أمر يقتضي العمل وبشكل جاد لإيقافه والحد منه بشكل كامل وبكل قوة من خلال التوافد على الحرم.

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وطالب البكري المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة الأماكن الدينية بالعمل على كف يد هذا الاحتلال الذي أصبح يعبث بأرضنا ومقدساتنا دون رقيب، خاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية العنصرية.

كما طالب بضرورة وضع السفراء والقناصل وجميع الجمعيات الإنسانية العاملة في فلسطين والعالم بصورة ما يجري داخل الحرم الإبراهيمي وبمحيطه من انتهاكات واعتداءات صارخة بقوة السلاح.

الاحتلال يقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى

في الوقت نفسه، جددت قوات الاحتلال اليوم، عمليات اقتحامها للمصلى القبلي، بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس في بيان، أن عناصر من قوات الاحتلال اقتحموا المصلى القبلي بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته.

كما نظم العشرات من المستوطنين اليوم مسيرة، بالقرب من باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.