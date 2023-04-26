عاجل.. بشرى سارة من أرامكو لملايين المواطنين

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تربعت شركة أرامكو على قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية واحتلت المركز الثاني بنحو 2.11 تريليون دولار، وذلك في بشرى سارة.

وتجاوزت “أرامكو: مايكروسوفت التي تراجعت قيمتها لـ2.05 تريليون دولار، فيما احتلت أبل الصدارة بقيمة تقارب 2.6 تريليون دولار

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 60 مليار ريال، وسيصبح بعد الزيادة 75 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 25%.

عدد أسهم الشركة

ويبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 200 مليار سهم، وسيصبح بعد الزيادة 220 مليار سهم، كما تبلغ عدد الأسهم المستحقة لأرباح أرامكو ما يقرب من 220 مليار سهم، إذ كان العدد المستحق لتوزيعات أرباح الربع الثالث من 2022 نحو 219.92 مليار سهم

كانت أرباح شركة أرامكو السعودية قد صعدت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022 بنسبة 67.97%، لتبلغ 488.78 مليار ريال ( 130.34 مليار دولار )، مقابل 291 مليار ريال (77.60 مليار دولار) في المدة المماثلة من العام الماضي.

في وقت سابق، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إتمام نقل (4%) من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

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تعزيز الاقتصاد الوطني

وأشار سموه أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.

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الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو

وأكد أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة (90,18%) من إجمالي أسهم الشركة.

واختتم ولي العهد تصريحه بأن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

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