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عاجل.. السفير الفرنسي في المغرب يفتخر بديانة ابنه: مسلم وصام رمضان (فيديو)
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عاجل.. السفير الفرنسي في المغرب يفتخر بديانة ابنه: مسلم وصام رمضان (فيديو)

عاجل.. السفير الفرنسي في المغرب يفتخر بديانة ابنه: مسلم وصام رمضان (فيديو)

عاجل.. السفير الفرنسي في المغرب يفتخر بديانة ابنه: مسلم وصام رمضان (فيديو)
٠٤:٠٥:٤٣ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم السفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف لوكورتيي، التهنئة للشعب المغربي بمناسة عيد الفطر المبارك.

وقال في مقطع فيديو نشره حساب السفارة في موقع “تويتر”: بمناسة عيد الفطر الذي يختم شهر رمضان، الذي صامه المسلمون وعززوا روابطهم مع العائلة والأصدقاء. أقدم لجميع المغاربة تمنياتي بمناسبة العيد”.

وتابع: “لهذا الشهر (رمضان) بالنسبة لي قيمة شخصية، أولاً لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضًا لأن ابني مسلم صام رمضان وهو متعلق به جدًا”.

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5شهور على قدومه المغرب 

وكان لوكورتيي قدم أوراق اعتماده بصفته سفيرًا مفوضًا فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الملك محمد السادس، نهاية شهر ديسمبر الماضي,

وكتب عقب مباشرة مهام منصبه عبر حسابه في “تويتر”: “بعد خمس سنوات كرئيس تنفيذي لشركة بيزنس فران، اليوم تنتهي مهامي بها بعد تعييني من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيرًا للجمهورية الفرنسية لدى المملكة المغربية”.

وسبق للسفير الفرنسي في المغرب أن عمل كوزير مفوض، ثم مديرًا عامًا لقسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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المغرب ديانة نجل السفير الفرنسي لدى المغرب شهر رمضان عيد الفطر كريستوف لوكورتيي

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