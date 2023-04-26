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ضبط 13 مخالفًا لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر في جازان وجدة

ضبط 13 مخالفًا لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر في جازان وجدة

ضبط 13 مخالفًا لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر في جازان وجدة
٠٣:٠٠:٥٩ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، أنه ألقت القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

المتهمون حاولوا تهريب نبات القات المخدر

وأوضحت أن ذلك تم بسبب محاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مواطنين روجوا مادة الحشيش المخدر

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين بمنطقة جازان، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط 4 يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود

في الوقت نفسه، تم ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

شرطة جدة تضبط مقيم ووافد باكستاني زائر

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيم ووافد زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

أرقام الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وأشارت إلى أنه للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، أو عبر البريد الإلكتروني.

أو بالأرقام “911” مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية المخدرات تبات القات تهريب المخدرات جازان جدة ضبط مخالفين نظام أم الحدود

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