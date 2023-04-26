صورة رجل فقد 152 كيلو جرام من وزنه تصدم رواد التواصل الاجتماعي

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فقد كول بروشاسكا من ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، نحو 152 كيلوجرامًا من وزنه في غضون أقل من عامين.

على الرغم من هذا الإنجاز، الا جسمه أصبح مترهلاً بشكل واضح كما ظهر في صورة أثارت صدمة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك بروشاسكا الصورة على موقع “تويتر”، وعلق: “لا أريد أن أموت صغيرا”.

وواظب على اتباع حمية غذائية صحية وممارسة الرياضة بشكل يومي.

وأوضح أن جراحة نحت الجسم هي التالية على جدول اهتمامه للمرحلة المقبلة.

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نحت الجسم

ويُعرف هذا الإجراء الجراحي أيضًا باسم “نحت الجسم”، أو “إزالة الجلد”، وهو يزيل الجلد المترهل المتبقي بعد فقدان كميات هائلة من الوزن.

ويمكن أن يركز على أي من المناطق التالية: الذراعين والثديين والوجه وأسفل البطن والفخذين والجزء العلوي من الجسم.

وينص المجلس الأمريكي لجراحة التجميل على أن المرشحين لهذا النوع من العمليات التجميلية للجسم يجب أن يصلوا إلى وزنهم المستهدف ويظلوا مستقرين لمدة ستة أشهر على الأقل.

يقدر تقرير إحصاءات الجراحة التجميلية لعام 2020 أن هذه الإجراءات تكلف في أي مكان من 4000 دولار إلى 15000 دولار، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

ويعتبر هذا النوع من الجراحة إجراءً رئيسيًا، مما يعني أن الشفاء التام قد يستغرق أسابيع إلى شهور. تشمل المخاطر التندب والنزيف والكدمات والتورم والعدوى، وفقًا لعيادة كليفلاند .

بالإضافة إلى الجلد الزائد، يمكن أن يكون لفقدان الوزن الشديد أيضًا عواقب صحية عند القيام به بسرعة كبيرة. أثناء فقدان الدهون، قد تفقد أيضًا كتلة العضلات وكثافة العظام.

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آثار السمنة المفرطة

ومع ذلك، فإن الإصابة بالسمنة المفرطة لها آثار طويلة الأمد.

إذ يمكن أن تحيط الدهون أيضًا بالأعضاء الحيوية، مثل الكبد والمعدة.

وتزيد الدهون الحشوية من خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الثدي ومرض الزهايمر.

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الدهون الحشوية تساهم في مقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.