بيان من السفارة الألمانية في الرياض حول رعايا برلين بالسودان

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أعلنت السفارة الألمانية في الرياض، وصول الدفعة الأولى من المواطنين الألمان إلى ميناء جدة صباح اليوم.

ألمانيا تشكر المملكة على إجلاء رعاياها

وأعرب السفير الألماني ديتر لامليه عن امتنانه الشديد للمملكة لجهودها المستمرة والحثيثة لإجلاء مواطنيه ومواطني الدول الأخرى من السودان.

أكبر عملية إجلاء من السودان

واستقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، اليوم الأربعاء، أكبر عملية إجلاء من السودان لـ1687 شخصا من 58 جنسية.

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ووصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادما من بورتسودان، حيث رست السفينة “أمان”، تحت حماية القوات البحرية وعلى متنها رعايا 58 دولة.

إجلاء 1687 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشف وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 1687 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا، في سفينة إجلاء الرعايا من السودان بحماية المملكة.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن

وأضافت الخارجية: أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

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وتعتبر عملية إجلاء الرعايا التي تمت قبل قليل في عملية هي الأكبر لإجلاء رعايا الدول من السودان، عبر سفينة إجلاء الرعايا القادمة من السودان.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.