عاجل.. برواتب عالية.. طرح مئات الوظائف الجديدة في نيوم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – رئيس الأمن السيبراني.
2 – مدير اقتصاديات.
3 – مساعد استراتيجي أول.
4 – مدير تطوير النظام البيئي.
5 – رئيس مكتب البيانات.
6 – مهندس مدني أول.
7 – مدير أعمال.
8 – رئيس تطوير الأعمال.
9 – محلل أول.
10 – محاسب حسابات دائنة.
11 – مدير حوكمة الكيانات.
12 – مدير أول عمليات الملكية الفكرية.
13 – أخصائي مراجعة عقود.
15 – والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).