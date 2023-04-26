عاجل.. برواتب عالية.. طرح مئات الوظائف الجديدة في نيوم

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أعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – رئيس الأمن السيبراني.

2 – مدير اقتصاديات.

3 – مساعد استراتيجي أول.

4 – مدير تطوير النظام البيئي.

5 – رئيس مكتب البيانات.

6 – مهندس مدني أول.

7 – مدير أعمال.

8 – رئيس تطوير الأعمال.

9 – محلل أول.

10 – محاسب حسابات دائنة.

11 – مدير حوكمة الكيانات.

12 – مدير أول عمليات الملكية الفكرية.

13 – أخصائي مراجعة عقود.

15 – والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).