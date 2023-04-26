القبض على أفغاني لنقله وترويجه الحشيش بالقصيم

تواصل – واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم بمنطقة القصيم، لنقله وترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقاف المقيم وهو من الجنسية الإفغانية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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العقوبات المقررة لترويج المخدرات

ويفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج.

ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي

وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة.

ويمكن أن تصل إلى القتل قطعًا لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

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