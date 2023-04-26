“حساب المواطن” يحظر على البنوك هذا الإجراء ويطلب اللجوء للبنك المركزي

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن، أنه لايحق للبنك الخصم من دفعات المستفيدين، معتبرًا أن ذلك يستدعي الشكوى للبنك المركزي.

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إن البنك خصم الدفعة 65 بعد أن تسلمها، قالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضافت: “ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (اضغط هنا)”.

اقرأ أيضًا:

قبل صرف دفعة مايو.. 4 قنوات لخدمة المستفيدين من حساب المواطن

مراجعة البنك فورًا

وفي إفادة سابقة، طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي على الرغم من تأكيد “الصرف” بمراجعة البنك.

وحدد في رده على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الصدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار:

-نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة”

-من خلال الرابط (اضغط هنا)

وحددت “خدمة المستفيدين”، الإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إيداع الدعم في الحساب البنكي .

-يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع

-اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا): http://urv.ca.gov.sa/urv.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يقوم باستقدام سائق خاص

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.