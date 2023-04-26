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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 221 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 221 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 221 ريالاً
٠١:١٤:٠٢ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.02 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 220.94 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 210.90 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.77، وعيار 14 بـ 140.60، وعيار 12 سجل 120.51 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7496 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1687 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.020 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.75 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.86 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.91 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.07، وعيار 14 بـ 139.27، وعيار 12 سجل 119.38 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7425 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1671 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.751 ريال.

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