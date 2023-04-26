قفزة هائلة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2022.. و3 أسواق تستحوذ عليها

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سجلت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تم بيع أكثر من 10 ملايين سيارة العام الماضي في كافة أنحاء العالم.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع نمو المبيعات بنسبة 35% إضافية هذا العام لتصل إلى 14 مليونًا.

حصة السيارات الكهربائية

وارتفعت حصة السيارات الكهربائية المباعة من إجمالية سوق السيارات من نحو 4% عام 2020 إلى 14% العام الماضي ومن المقرر أن تقفز إلى 18% بنهاية 2023.

الأسواق الأكثر انتشارًا

وبالنسبة للأسواق التي تنتشر فيها هذه النوعية من السيارات فتتركز الغالبية العظمى من مبيعاتها في ثلاث أسواق، الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

واستحوذت الصين العام الماضي على 60% من إجمالي المبيعات عالميا في حين شهدت أوروبا والولايات المتحدة نمواً في المبيعات بواقع 15% و55% على التوالي، بحسب التقرير.

مبيعات الهند

ومن المتوقع – بحلول عام 2030 – أن يرتفع متوسط حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في الأسواق الثلاث إلى نحو 60%.

كما ارتفعت المبيعات في دول مثل الهند وإندونيسيا وتايلندا، لترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات إلى 3% في تايلندا، وإلى 1.5% في كل من الهند وإندونيسيا.

الصناعة في الصين

في سياق متصل، أظهرت شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين توسيع هيمنتها المحلية وستبدأ في تحدي الشركات الأمريكية والأوروبية على أراضيها.

وبحسب تقارير، تستعد “الصين” للإطاحة باليابان من صدارة سوق السيارات العالمية من حيث حجم الصادرات هذا العام، بعد أن تجاوزت ألمانيا في عام 2022.

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