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5 منها مثيرة للقلق.. تعرف على حالتك الصحية من لون البراز
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5 منها مثيرة للقلق.. تعرف على حالتك الصحية من لون البراز

5 منها مثيرة للقلق.. تعرف على حالتك الصحية من لون البراز

5 منها مثيرة للقلق.. تعرف على حالتك الصحية من لون البراز
٠١:١٢:٥٨ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يخرج البراز بألوان شتى، وجميع درجات اللون البني والأخضر تُعتبر طبيعية.

وفي أحيان نادرة، يشير لون البراز إلى احتمال وجود حالة مَرَضية خطيرة في الأمعاء.

ويتأثر لون البراز بشكل عام بما تأكله وكذلك كمية العصارة الصفراوية الموجودة في البراز، وهي عبارة عن سائل لونه أصفر مخضر وظيفته هضم الدهون.

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ووفقًا للمعالج الغذائي، أدريان بنيامين، يجب أن يكون لون البراز بنيًا متوسط اللون لأنه يحتوي على صبغة تسمى البيليروبين، والتي تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء.

وأضاف: “لكن من المهم معرفة ما هو” الطبيعي “بالنسبة لك، حيث يمكن أن يكون البراز الصحي تقريبًا بني وأحيانًا أخضر. إذا تغير اللون فجأة، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في القناة الهضمية، خاصة إذا كانت مرتبطة بأعراض أخرى – أو يمكن أن تكون مرتبطة بشيء أكلته”.

كما نصح بالتحقق عند رؤية أي من ألوان البراز التالية، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس”:

-براز شاحب يشبه الطين

قد يشير هذا إلى نقص الصفراء المرتبط بمشكلة في المرارة أو البنكرياس أو الكبد، وقد يشير أيضًا إلى مشاكل الامتصاص أو وجود المخاط.

ويمكن أن يكون مرتبطًا بالأدوية المضادة للإسهال، أو إذا كنت خضعت مؤخرًا لحقنة شرجية الباريوم.

-البراز الأخضر

يمكن للمضادات الحيوية أن تضبغ البراز إلى اللون الأخضر، كما يمكن أن تستهلك الكثير من الخضروات أو العصائر الخضراء.

وقد يكون مرتبطًا أيضًا بعدوى بكتيرية أو تسمم غذائي، أو يمكن أن يشير إلى الإسهال، أو انخفاض تناول الألياف، حيث ينجم ذلك عن قلة الوقت لعبور البيليروبين لتغيير لون البراز إلى اللون البني.

-البراز الأصفر

قد يتعلق بنقص في الصفراء أو المشاكل المتعلقة بالصفراء (بما فيها استئصال المرارة)، مما يعني أن الجسم لا يمتص الدهون بشكل صحيح وهناك دهون في البراز.

يمكن أن يرتبط أيضًا بالإفراط في تناول الدهون، أو عدم تحمل الطعام، أو عدوى الأمعاء أو الطفيليات.

وقد يعني ذلك أنك كنت تتناول الكثير من الأطعمة الصفراء، مثل الكركم أو ملونات الطعام الصفراء، أو أنك تتناول بعض الأدوية (خاصةً تلك الخاصة بمرض الارتجاع المعدي المريئي).

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-براز أحمر لامع

قد يظهر ذلك عند تناول الشمندر، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يشير إلى وجود دم “جديد” في البراز، والذي قد ينتج عن البواسير أو نزيف في الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة.

-براز أحمر داكن

يمكن أن يشير هذا إلى نزيف في المستقيم أو أسفل الأمعاء ويجب فحصه، على الرغم من أنه يمكن أن ينتج أيضًا عن تناول الأطعمة الحمراء أو الأصباغ الغذائية.

ويمكن أن ينتج هذا عن مكملات الحديد أو الفحم المنشط، ولكن يمكن أن يشير أيضًا إلى وجود دم “قديم” من الجزء العلوي من الأمعاء ويجب فحصه دائمًا.

متى يجب أن تحصل على مساعدة طبية؟

نصح المعالج الغذائي، قائلاً: “القائمة أعلاه هي مجرد دليل لبعض المؤشرات من ألوان مختلفة – لا تعني أن لديك هذه المشكلة الصحية وقد تكون نتيجة مباشرة لشيء أكلته، لكننا نوصي بفحصه إذا كان تغييرًا مفاجئًا أو إذا كان لديك أعراض أخرى مرتبطة به، مثل الألم أو النزيف”.

الكلمات الدلالية:
البراز الأخضر البراز الطبيعي براز أحمر داكن براز أحمر لامع براز أصفر براز شاحب يشبه الطين لون البراز

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