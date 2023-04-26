قبل صرف دفعة مايو.. 4 قنوات لخدمة المستفيدين من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

خصص برنامج حساب المواطن، أربع قنوات رسمية لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين والمستفيدين بشأن الاستحقاق والدعم والأهلية وغيرها من الاستفسارات.

وهذه القنوات وفق ما حدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، هي:

اضغط هنا 1- البوابة الإلكترونية (

تعمل على مدار الساعة

2- مركز الاتصال (19912)

من الأحد إلى الخميس من من 8 صباحًا إلى 8 مساءً

3- خدمة المستفيدين على “تويتر”

تعمل من الأحد للخميس من 9 صباحًا وحتى 5 مساء، ومن 8 مساء حتى 1 صباحًا فيما عدا الجمعة والسبت من 1 مساء حتى 5 مساء ومن 8 مساء حتى 1. صباحًا

4 – صوتك مسموع

خدمة على مدار الساعة تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة.

4 قنوات لخدمتكم في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/KCivGVChRz — حساب المواطن (@citizenaccount) April 26, 2023

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موعد صرف دفعة مايو

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.