عاجل.. “الصندوق العقاري” يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر إبريل

تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.

رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وأضاف أن إجمالي الدعم للشهر الحالي جرى تخصيصه لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة.

إجمالي ما تم إيداعه تجاوز 47.1 مليار ريال

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات وبين مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى إبريل 2023، تجاوز 47.1 مليار ريال.

وأشاد بالتزام مستفيدي منتج البناء الذاتي بتحديث مراحل البناء خلال الفترة الماضية.

تحديث مراحل البناء عبر الموقع الإلكتروني

وأكد أن أكثر من 50% من إجمالي المستفيدين ممن أكملوا 3 سنوات أو 12 شهراً من توقيع عقودهم التمويلية؛ تمكنوا من تحديث مراحل البناء عبر الموقع الإلكتروني للصندوق عقب إطلاق الخدمة.

ونوه بأهمية تحديث مراحل البناء الذاتي لضمان دعم الصندوق لمستفيدي المنتج واستمرار الدعم السكني لهم.

اقرأ أيضًا:

توضيح من الصندوق العقاري حول طلب التقييم وصرف الدفعات

43 خدمةً من خدمات برامج الدعم السكني

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم أكثر من 43 خدمةً من خدمات برامج الدعم السكني، من خلال:

1 – البوابة الإلكترونية للصندوق.

2 – منصة المستشار العقاري.

3 – أجهزة الخدمات الذاتية في كافة فروعه وعلى مدار 24 ساعة.

4 – قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.