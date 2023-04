بالتفاصيل.. أدوات منزلية تزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يحتوي المنزل على العديد من الأشياء التي قد تشكل مخاطر على الصحة، والتي ربما يجهلها الكثير من الناس.

وحذر الدكتور أمير خان، أخصائي الطب التجديدي، من احتمال وجود العديد من ملوثات الهواء الداخلية الكامنة في المنازل، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة، بدءًا من أمراض الرئة إلى السكتات الدماغية.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر موقع “تويتر”: “عندما نفكر عادةً في تلوث الهواء، نفكر في الخارج – السيارات والطائرات والانبعاثات – هذا النوع من الأشياء..

وتابع “لكن هناك بعض الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكن أن تلوث منازلنا، حيث يرتبط تدني جودة الهواء بأمراض الرئة والقلب وحتى السكتات الدماغية”.

وسلط الضوء على تلك الأشياء والأدوات المنزلية التي قد تشكل خطرًا على الصحة، وتشمل:

-مواقد حرق الأخشاب والنيران المكشوفة التي تنتج الجسيمات.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تصل الجزيئات الدقيقة إلى الأجزاء العميقة من الرئتين وحتى في الدم.

قال الدكتور خان: “يمكن لهذه الجسيمات الدقيقة عند استنشاقها أن تلحق الضرر برئتينا وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة على المدى الطويل”.

كما ربطت الهيئة الصحية تلوث الجسيمات بتهيج العين والرئة والحنجرة وصعوبة التنفس ومشاكل الأطفال عند الولادة. والأدوات المنزلية الأخرى التي تشكل خطرًا على الصحة، هي:

-الشموع المعطرة وأعواد البخور لأنها تطلق جزيئات صغيرة من الملوثات الأخرى عندما تحترق.

قال الدكتور خان: “أعواد البخور، على وجه الخصوص، تنبعث منها جزيئات أكثر نعومة بمائة مرة من الشمعة المعطرة. لذا، من الجيد أن تضيء في مساحات كبيرة جيدة التهوية”.

علاوة على ذلك حذر من منتجات التنظيف، مثل:

– ملمع الأثاث.

-معطر الهواء.

-منظف السجاد.

-منظف الأفران.

-البخاخات، مثل مزيل العرق ومثبت الشعر.

وقال الدكتور خان إن هذه الأشياء تحتوي على مركبات عضوية متطايرة، والتي عند استنشاقها يمكن أن تهيج مجرى الهواء، مما يسبب الغثيان وتلف الأعصاب وأعضاء أخرى.

وحذرت دراسات منهجية التقييم الكلي للتعرض (TEAM)، التابعة لوكالة حماية البيئة الأمريكية من مستويات هذه الملوثات العضوية الشائعة أعلى بمرتين إلى خمس مرات داخل المنازل عنها في الخارج.

وأضاف الدكتور خان: “أعلم أنه من المستحيل تجنب كل هذه الأشياء في منازلنا، ولكن من خلال تقليل استخدامها، ووجود الكثير من النباتات الداخلية، وفتح النوافذ، مما يسمح بالتهوية الجيدة، يمكنك تحسين جودة الهواء الداخلي.”

