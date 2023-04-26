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فعلوا هذا الشيء.. الأمن البيئي يضبط 30 مخالفًا للنظام في الرياض والمدينة

فعلوا هذا الشيء.. الأمن البيئي يضبط 30 مخالفًا للنظام في الرياض والمدينة

فعلوا هذا الشيء.. الأمن البيئي يضبط 30 مخالفًا للنظام في الرياض والمدينة
١٢:٣٧:١٣ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت اليوم الأربعاء، 30 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 34 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة.

ضبط 11 بنغالي و8 باكستانيين و5 يمنيين

وأضاف أن الآليات يعمل عليها 11 مقيماً من الجنسية البنجلاديشية، و8 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية والأفغانية و4 مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″في بقية مناطق المملكة.

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير

فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر.

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وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
الأمن البيئي الرواسب الرياض المدينة المنورة تجريف التربة تقل الرمال ضبط مخالفين

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