الكشف عن مخالفات حفر الآبار بمكة خلال إجازة عيد الفطر

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ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة العديد من المخالفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ونفذ الفرع العديد من الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به ولمتابعة رصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة.

5 حفارات

وقال المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، إن فرق الرقابة والتفتيش ضبطت 5 حفارات للآبار الارتوازية تعمل بدون تصريح بمحافظة جدة “حفارين في الغولاء و3 حفارت في عسفان”.

وأوضح”القبيسي” أنه تم ضبط شيب مخالف بحي الحرازات بجدة و 5 آبار ارتوازية مهجورة غير محصنة منها بئر مهجورة بحي أبو جعاله بجدة.

معدات الحفر

وأضاف أن الفرع اتخذ الإجراءات النظامية بحق مالكي معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

وتابع: تنفذ فرق الرقابة والتفتيش التابعة للفرع جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح إضافة لاستقبال البلاغات.

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