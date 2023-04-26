رسم الشهادتين على الأرض يثير غضب المسلمين في الصين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

عبر المسلمون في إقليم شينجيانح، أو ما يعرف باسم “تركستان الشرقية” عن غضبهم لامتهان السلطات الصينية، الشهادتين برسمهما على بلاط الأرضية الذي يداس بالأحذية.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، نقوشًا وعبارات إسلامية على أرضية إحدى القاعات، الأمر الذي أثار غضب المسلمين هناك.

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انتهاكات متزايدة في تركستان الشرقية

ويتعرض المسلمون في “تركستان الشرقية” لانتهاكات متزايدة سلطت التقارير الدولية الضوء عليها مرارًا.

وجاء في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس الماضي، أن هناك “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب” في الصين.

ورأى أن بعض الممارسات ضد أقلية الإيجور المسلمة في شينجيانج ترقى إلى حد “جرائم ضد الإنسانية”.

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و”تركستان الشرقية” هي منطقة تخضع لحكم الصين منذ عام 1949، وتسميها بـ “منطقة شينجيانج ذاتية الحكم”.

ويقدر عدد المسلمين الإيجور في تلك المنطقة بـ 11 مليون نسمة، أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الإقليم.

ويتهم المسلمون هناك، السلطات الصينية بأنها انتهجت سياسة التهجير الصيني، وأنها تخطط لتوطين أكثر من 200 مليون صيني من قومية الهان في الإقليم الذي يشكل خمس مساحة البلاد.