رغم الهدنة.. تجدد اشتباكات السودان بشتى أنواع الأسلحة بمحيط القصر الرئاسي

تواصل – فريق التحرير:

رغم الهدنة التي تم الإعلان عنها لمدة 72 ساعة، تجددت اليوم الأربعاء، المعارك بشتى أنواع الأسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي.

وأوضح الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع مستمرة في خرق الهدنة عبر القصف المدفعي لمناطق في محيط القيادة العامة.

عمر البشير محتجز في مستشفى علياء

وأكد أن الرئيس المعزول عمر البشير محتجز في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية.

فيما تتبادل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الاتهام بخرق وقف إطلاق النار، بينما تتعرض المناطق السكنية القريبة من منشآت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لهجمات مستمرة.

جهود دولية لمساعدة النازحين من السودان

في الوقت نفسه، كثقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نطاق مساعداتها للأشخاص الذين يلتمسون الأمان في البلدان المجاورة للسودان، بسبب استمرار النزاع داخل السودان.

وأشارت المفوضية إلى التبعات الإنسانية شديدة الصعوبة لنزوح السكان من السودان،

حيث يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ و3.7 ملايين نازح داخليًا.

فيما تمثّل أهم تحركات النازحين صوب تشاد الذين وصلوا إلى أكثر من 20 ألف لاجئ، وعودة لاجئي جنوب السودان الذين يصل عددهم إلى أكثر من 4 آلاف شخص.

800 ألف لاجئ جنوب سوداني

ومن المتوقّع عبور المزيد من اللاجئين من خلال المعابر الحدودية غير الرسمية، كون السودان تستضيف أكثر من 800 ألف لاجئ جنوب سوداني.

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وأفادت المفوضية أنها تعمل مع شركائها لتقييم احتياجات الوافدين الجدد، وإعداد خطة مشتركة للاستجابة للوضع،

معبرةً عن شكرها لاستمرار الإبقاء على الحدود مفتوحة أمام النازحين من السودان.

المملكة تواصل عمليات إجلاء مواطنيها والرعايا الأجانب

واستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها من جمهورية السودان، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة 13 مواطنًا.

إجلاء نحو 1674 شخصًا من جنسيات مختلفة

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصًا، “114 مواطنًا، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية”.