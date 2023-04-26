أخبار السعودية.. تعليق الدراسة وتحذيرات الأرصاد والضمان المطور وجهود الإجلاء من السودان
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة بالعديد من المناطق
أعلنت العديد من إدارات التعليم والجامعات، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
تنويه مهم بشأن معاش الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم مربي المواشي ليس له تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، بشرط ألا يتجاوز الحد المانع.
تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يستقدم سائقًا خاصًا
قال حساب الموطن إن استقدام سائق خاص لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج.
مشروع النظام الصحي.. سجن الممارسين في 10 حالات
ينتهي غدًا الخميس، الاستطلاع الخاص بالمشروع الجديد للنظام الصحي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع على أساس الجودة والكفاءة.
بعد انتهاء إجازة العيد.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث
استأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.
شاهد ما فعله أحد منسوبي وزارة الدفاع مع عائد من السودان
جسّد أحد منسوبي وزارة الدفاع، أسمى صور الإنسانية وذلك أثناء استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى الذين تم إجلاؤهم من السودان.
الأرصاد يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
خطوات تقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر
تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر.
بأسماء الدول.. الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان
استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
كلمة المملكة بـ مجلس الأمن حول السودان
أكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، أن المملكة منخرطة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتثبيت الهدنة القائمة في السودان.
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