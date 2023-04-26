تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت العديد من إدارات التعليم والجامعات، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم مربي المواشي ليس له تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، بشرط ألا يتجاوز الحد المانع.

قال حساب الموطن إن استقدام سائق خاص لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج.

ينتهي غدًا الخميس، الاستطلاع الخاص بالمشروع الجديد للنظام الصحي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع على أساس الجودة والكفاءة.

استأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.

جسّد أحد منسوبي وزارة الدفاع، أسمى صور الإنسانية وذلك أثناء استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى الذين تم إجلاؤهم من السودان.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر.

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

أكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، أن المملكة منخرطة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتثبيت الهدنة القائمة في السودان.

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