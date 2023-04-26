الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رغم الهدنة.. تجدد اشتباكات السودان بشتى أنواع الأسلحة بمحيط القصر الرئاسي
أخبار السعودية.. تعليق الدراسة وتحذيرات الأرصاد والضمان المطور وجهود الإجلاء من السودان
رسم الشهادتين على الأرض يثير غضب المسلمين في الصين (فيديو)
أعلاها 39.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
“وعد فأوفى”.. مواطنون: ما رأيناه في السودان أشبه بتفويج مكة (فيديو)
العلماء يحذرون من مخاطر “إنفلونزا الكلاب”: تهدد البشر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أخبار السعودية.. تعليق الدراسة وتحذيرات الأرصاد والضمان المطور وجهود الإجلاء من السودان

أخبار السعودية.. تعليق الدراسة وتحذيرات الأرصاد والضمان المطور وجهود الإجلاء من السودان

أخبار السعودية.. تعليق الدراسة وتحذيرات الأرصاد والضمان المطور وجهود الإجلاء من السودان
١٢:٠٢:٠٩ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة بالعديد من المناطق

أعلنت العديد من إدارات التعليم والجامعات، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة

تنويه مهم بشأن معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم مربي المواشي ليس له تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، بشرط ألا يتجاوز الحد المانع.

تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يستقدم سائقًا خاصًا

قال حساب الموطن إن استقدام سائق خاص لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج.

حساب المواطن - التسجيل

مشروع النظام الصحي.. سجن الممارسين في 10 حالات

ينتهي غدًا الخميس، الاستطلاع الخاص بالمشروع الجديد للنظام الصحي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع على أساس الجودة والكفاءة.

بعد انتهاء إجازة العيد.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث

استأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.

شاهد ما فعله أحد منسوبي وزارة الدفاع مع عائد من السودان

جسّد أحد منسوبي وزارة الدفاع، أسمى صور الإنسانية وذلك أثناء استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى الذين تم إجلاؤهم من السودان.

الأرصاد يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

خطوات تقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر.

بأسماء الدول.. الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان

استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

كلمة المملكة بـ مجلس الأمن حول السودان

أكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، أن المملكة منخرطة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتثبيت الهدنة القائمة في السودان.

السفير الواصل: المملكة تعمل على بذل الجهود للتصدي لآثار التغير المناخي

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. وحدات سكنية بجدة وبشرى من أسواق العثيم و”الدفاع” تفتح باب التجنيد

أخبار السعودية.. إيداع دعم سكني وتنبيه من حساب المواطن ومواعيد الدوام الصيفي بالمدارس

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أهم أخبار السعودية الأرصاد السودان الضمان الاجتماعي المطور الطقس تعليق الدراسة حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
«دعوي الحوطة» ينظم زيارة للمرضى المنومين بمستشفى المحافظة العام

«دعوي الحوطة» ينظم زيارة للمرضى المنومين بمستشفى المحافظة العام

٠٧:٢٣ م، الأحد، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٥
حتى اليوم.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية إلى 304 بينهم 41 طفلًا

حتى اليوم.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية إلى 304 بينهم 41 طفلًا

٠٤:٣٨ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
يوم الأغذية العالمي.. رسميًا: 40 مليار ريال نسبة هدر الغذاء سنويًا في المملكة

يوم الأغذية العالمي.. رسميًا: 40 مليار ريال نسبة هدر الغذاء سنويًا في المملكة

١٢:١٦ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
خبير اقتصادي: سياسة فرض الرسوم تضر بالاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

خبير اقتصادي: سياسة فرض الرسوم تضر بالاستثمار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

٠٢:٢٤ ص، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *