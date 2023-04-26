مستوطنون يقتحمون الأقصى ويحرقون منزلاً في نابلس

تواصل – وكالات:

جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

اقتحام الأقصى بشكل استفزازي

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، بشكل استفزازي، في إطار اقتحاماتهم اليومية للأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وقال شهود عيان، إن عددًا من المستوطنين رفعوا علم الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما أطلقوا عليه “السجود الملحميّ”.

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الاعتداء على خمسة فلسطينيين

وفي الوقت ذاته، أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء على خمسة فلسطينيين، بينهم فتاة، وأخرجتهم بالقوة من باحات الأقصى.

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حرق منزل فلسطيني

وفي مدينة نابلس، أقدم مستوطنون على حرق منزل فلسطيني في قرية عين جالود، واعتدوا على الفلسطينيين.

فيما حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينيين، خاصة في ظل الحماية الكاملة التي توفرها قوات الاحتلال لهم.

وكثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

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