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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارية جنوب الزلفي في الرياض
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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارية جنوب الزلفي في الرياض

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارية جنوب الزلفي في الرياض

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارية جنوب الزلفي في الرياض
١١:٣١:٤٦ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط طقس متقلب وغير مستقر، تساقطت، صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في “أبو خشبة” جنوب الزلفي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول “أبو خشبة” جنوب محافظة الزلفي بالرياض، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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