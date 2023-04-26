شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جارية جنوب الزلفي في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط طقس متقلب وغير مستقر، تساقطت، صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في “أبو خشبة” جنوب الزلفي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول “أبو خشبة” جنوب محافظة الزلفي بالرياض، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان ونجران.

🔴 فيديو

امطار ابوخشبة جنوب #الزلفي

الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ

26 إبريل 2023م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/yclLm3tPdD — طقس (@tqqs) April 26, 2023

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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