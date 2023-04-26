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شاهد.. أسد “غاضب” يتجول في شوارع دولة خليجية

شاهد.. أسد “غاضب” يتجول في شوارع دولة خليجية

شاهد.. أسد “غاضب” يتجول في شوارع دولة خليجية
١١:٠٧:٠٨ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، تجول أسد صغير في أحد شوارع الكويت، مما أثار الخوف بين المارة دون أن يتسبب في أذى أحد.

وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن ظهور حيوان مفترس (شبل أسد) في منطقة صباح الأحمد، مما تسبب بالخوف لدى قاطني المنطقة.

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هيجان الأسد

ونقلت صحيفة “الراي” عن المصدر، أنه فور ورود البلاغ توجهت دوريات النجدة والأمن العام والمرور إلى موقع البلاغ.

وتفاجأوا بوجود الأسد الصغير الذي كان في لحظة هيجان تام وينتقل بين الشوارع والمنازل باعثًا الخوف بين أبناء المنطقة.

وأشار إلى أن رجال الداخلية يبحثون عن مالك الأسد، لأنه قانونيًا يمنع تربية الحيوانات المفترسة أو وجودها مع الأفراد..

نظرًا لما يشكله ذلك من خطر، وعليه سوف توجه عدة تهم لمالكه فور معرفته.

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فتاة تمسك بأسد 

وفي يناير من العام الماضي، تداولت العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تلقي أحد مراكز الشرطة في الكويت بلاغًا عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الشوارع.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهرت فتاة تسير ليلاً في أحد شوارع الكويت، بعد أن نجحت في إحكام السيطرة على شبل الأسد.

وحملت الفتاة الأسد الصغير بين يديها بثقة وتمكن، فيما حاول مقاومتها والإفلات من قبضتها، قبل أن ينجح في النهاية، إلا أنه وقف على الأرض أمامها بدون حراك.

الكلمات الدلالية:
أسد صغير شوارع الكويت مقطع فيديو منطقة صباح الأحمد

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