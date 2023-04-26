قبل وفاته المفاجئة.. آخر ظهور لممثل شهير بـ ليلة القدر.. وابنته: نافسني في ختم القرآن

تواصل – فريق التحرير:

وثّق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، آخر ظهور للممثل السوري محمد قنوع، الذي توفي مؤخرًا إثر أزمة قلبية حادة يوم السبت الماضي.

الفيديو الذي تم تداوله، يظهر قنوع وهو يحيي ليلة القدر، وبدا عليه التأثر والخشوع الشديد.

وشيع الأحد جثمان قنوع من مستشفى الشفاء إلى مسجد المزّة الكبير حيث تمت الصلاة عليه بمشاركة العشرات.

وكانت ماسة ابنة الممثل الراحل، ودّعت والدها بصورة التقطتها له مؤخرًا من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أثناء ذهابهما لأداء مناسك العمرة.

وعلقت عليها برسالة وداع قصيرة، إذ كتبت على إنستجرام: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبي”.

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أدى العمرة قبل وفاته

وكان قنوع أدى العمرة الأسبوع الماضي، وظهر في صور رفقة ابنته عند الكعبة المشرفة.

وقالت ابنته: “كان أبي في رمضان ينافسني في ختم القرآن، كنت أتلوه أثناء غيابه عن البيت وحين يعود من العمل يتجسس على مصحفي فيجدني قد سبقته ويستغل بدوره انشغالي في المطبخ أثناء الإفطار لنتعادل مجددًا في الجزء والصفحة، كان يقول لي دومًا أريد أن نتنافس كي ندخل معًا إلى الجنة، وكنت أجيبه بعناق صامت: “لن تحلو الجنة بدونك”.

يذكر أن قنوع نشر عبر صفحته في فيسبوك، يوم الجمعة، ذكرى وفاة والده، قائلاً: “يا هلالاً غاب عن عيني وراح، تاركًا في القلب نارًا واستراح، رحمك الله وعوضك الجنة”.