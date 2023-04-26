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اشتباكات السودان.. الكشف عن مكان البشير بعد نقله من المستشفى العسكري
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اشتباكات السودان.. الكشف عن مكان البشير بعد نقله من المستشفى العسكري

اشتباكات السودان.. الكشف عن مكان البشير بعد نقله من المستشفى العسكري

اشتباكات السودان.. الكشف عن مكان البشير بعد نقله من المستشفى العسكري
١١:٠٢:٢٥ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة “رويترز” أنه تم نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من المستشفى العسكري إلى جهة آمنة غير معلومة.

نقل البشير من السجن إلى المستشفى العسكري

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أن عمر البشير تم نقله من السجن إلى المستشفى العسكري قبل بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل 12 يومًا.

فرار جميع نزلاء سجن كوبر

وحسب “سكاي نيوز”، فإن نزلاء سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع، وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

وخرج قادة من نظام البشير من سجن كوبر، منهم هارون وعلي عثمان محمد طه وعوض أحمد الجاز، مؤكدين أنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

ورقة في يد بعض الأطراف

وفي الوقت الذي استبعد فيه مراقبون وجود أي قيمة للبشير في المعادلة الحالية في السودان الذي يعيش حربًا طاحنة، منذ 12 يومًا بين الجيش وقوات الدعم السريع..

يرى آخرون أنه ربما يكون قد تحول إلى ورقة في يد بعض الأطراف.

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وأكد الهلال الأحمر السوداني، أن الهدنة هشة والمسارات الآمنة غير واضحة وليست معلومة، مناشدًا طرفي النزاع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

الوضع في السودان أصبح كارثيًا

وأوضح أن المستشفيات تعاني بسبب شح الوقود والوضع أصبح كارثيًا، وأن الصيدليات في الخرطوم مغلقة وإمدادات الأدوية شحيحة.

مبينًا أن حركة النزوح من الخرطوم مستمرة وسلاسل الإنتاج متوقفة.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشفت وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطنًا، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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