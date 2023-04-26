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دون اتصال بالإنترنت.. “واتساب” يتيح ربط الحساب بـ 4أجهزة بوقت واحد
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دون اتصال بالإنترنت.. “واتساب” يتيح ربط الحساب بـ 4أجهزة بوقت واحد

دون اتصال بالإنترنت.. “واتساب” يتيح ربط الحساب بـ 4أجهزة بوقت واحد

دون اتصال بالإنترنت.. “واتساب” يتيح ربط الحساب بـ 4أجهزة بوقت واحد
٠٩:٥٦:٥٤ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاح تطبيق الرسائل المشفرة “واتساب”، ميزة تسمح لمستخدميه بالدخول إلى نفس عبر أربع أجهزة في توقيت واحد.

وأعلن مارك زوكربيرج، مؤسس “ميتا”، مالكة تطبيقات التواصل الشهيرة “واتساب وفيسبوك وإنستجرام” عن الميزة التي تتيح لمستخدمي “واتساب” الدخول إلى نفس الحساب عبر ربطه بـ أربع أجهزة وبنفس الرقم، مما يوضح الاستراتيجية التي قررت أن تنتهجها ميتا مؤخرًا.

وانتهجت ميتا خلال الفترة الماضية عدة قرارات بهدف العمل على تطوير المحتوى الخاص بها.

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تفاصيل الخاصية الجديدة

وأكد تطبيق “واتساب”، أنه يمكن للمستخدمين ربط الحساب الخاص بهم بما يصل إلى أربعة أجهزة، مما يضمن أن تظل محادثاتهم متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى عندما يكون هاتفهم غير متصل بالإنترنت.

وبينت أنه بعد تحديث تطبيق واتساب على سطح مكتب ويندوز الخاص بهم، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات جديدة، بما في ذلك خيارات مكالمات الفيديو والصوت وربط الجهاز لجميع الأجهزة تقريبًا.

قال واتساب “لا يوجد شاحن لا مشكلة، يمكنك ربط واتساب بما يصل إلى أربعة أجهزة حتى تظل محادثاتك متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى بعد أن يصبح هاتفك غير متصل بالإنترنت.”

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الكلمات الدلالية:
إنستجرام تطبيق الرسائل المشفرة واتساب ربط واتساب بـ 4 أجهزة في توقيت واحد فيسبوك مارك زوكربيرج واتساب

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