“الخثلان” يوضح أهمية المحافظة على الأعمال الصالحة بعد رمضان.. ويُحذر

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أهمية المحافظة على الأعمال الصالحة بعد رمضان.

وأكد على حسابه في “تويتر”، أنه على المسلم أن يستمر على ما كان يعمله من أعمال صالحة في شهر رمضان، لافتًا إلى أن البعض يجتهد في رمضان فإذا انقضى الشهر ترك الاجتهاد.

رب رمضان هو رب كل الشهور

وأضاف أن بعض السلف سُئل عن قوم لا يعرفن الله إلا في رمضان، فقال: ” بئس القوم، قو ملا يعرفن الله إلا في رمضان”، مبينًا أن رب رمضان هو رب كل الشهور.

عمل المؤمن لا ينقضي حتى الموت

وأشار إلى أنه إذا انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى الموت، لقول الله عز وجل: “واعبد ربك حتى يأتيك اليقين”.

كيفية صيام الستة أيام من شوال

وأكد أن كيفية صيام الست من شوال الأمر في ذلك واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع أيام البيض، موضحًا أن صائم الست من شوال ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس.

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