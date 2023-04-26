تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة جديدة إلى أن العلاج النفسي للاكتئاب يقي من أمراض القلب.

واستدت النتائج إلى دراسة أجريت على ما يقرب من 637 ألف شخص شاركوا في العلاج بالكلام الذي قدمته هيئو الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة بين عامي 2012 و 2020.

وأظهرت، أنه كان أولئك الذين تحسنت أعراض الاكتئاب لديهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12 في المائة، بما في ذلك أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية. والموت.

وتقدم هيئة الخدمات الصحية، برنامجًا كلاميًا لعلاج القلق والاكتئاب، من خلال تقديم العلاج السلوكي المعرفي والمشورة والمساعدة الذاتية الموجهة.

ماذا أظهرت النتائج؟

ورصد الباحثون، أعراض الاكتئاب باستخدام استبيان يأخذ في الاعتبار عوامل مثل مشاكل النوم وقلة الاهتمام بفعل الأشياء وتدهور الحالة المزاجية.

وتم ربط هذه النتائج بسجلات الرعاية الصحية للمرضى للبحث عن أمراض القلب.

وكشفت الدراسة التي نُشرت نتائجها مؤخرًا في مجلة القلب الأوروبية عن وجود صلة بين العمر والاستفادة من العلاج بالكلام.

وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين خفت حدة اكتئابهم بعد العلاج بالكلام لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المائة للإصابة بأمراض القلب و22 في المائة خطر أقل للوفاة المبكرة من جميع الأسباب.

أما المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا،, فقد انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 في المائة، وكان لديهم خطر أقل بنسبة 14 في المائة للوفاة المبكرة لأسباب أخرى، وفقًا لوكالة “يو بي آي”

اقرأ أيضًا:

أكبر من الاضطراب المزاجي.. أهم أعراض الاكتئاب وأحدث طرق علاجه

العلاج بالكلام والوقالية من أمراض القلب

وقالت المؤلف الرئيسي، سيلين الباو، الباحثة مساعدة في مركز أبحاث الخرف في جامعة كوليدج لندن: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إثبات مثل هذا الرابط (العلاج بالكلام والوقالية من أمراض القلب)”.

واستدركت: “ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن دراستنا لا تثبت وجود تأثير سببي، أي أن انخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ناتج عن العلاج النفسي”.

وشددت على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه النتائج بشكل أفضل والآليات المتضمنة، والتي يمكن أن تكون بيولوجية أو مرتبطة بسلوكيات نمط الحياة.

اقرأ أيضًا:

تحذير من مضادات الاكتئاب: الأدوية القوية تزيد من خطر التخلص من الحياة

وأوضحت الباو: “تشير الدراسة إلى أن العلاجات بالكلام للاكتئاب قد تساعد أيضًا في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل”. “لذا من المهم أن تكون العلاجات فعالة ومتاحة قدر الإمكان.”

عالميًا، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، السبب الأول للوفاة، حيث أودت بحياة 18.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2019، وفقًا للدراسة.