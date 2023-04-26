سفير موريتانيا لدى السودان يشكر المملكة وخادم الحرمين وولي العهد (فيديو)

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قال سفير موريتانيا لدى السودان، محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي: إنه يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه اللفتة الكريمة بإيواء المحتاجين ونجدة الملهوفين.

موريتانيا تشكر المملكة وخادم الحرمين وولي عهده

وأكد فور وصوله إلى جدة، أن بلاده تجدد خالص الشكر والتقدير والعرفان للقيادة في المملكة على كرم الضيافة،

وحسن الحفاوة، والكرم والجهد المبذول في عمليات إجلاء الرعايا من السودان.

وأوضح أن المملكة وقيادتها دومًا سباقة بالخير كلما كان هناك داعٍ لذلك، فهي على رأس دول العالم في الشأن الإنساني وإغاثة وإيواء المحتاجين.

جهود سفارة المملكة بالسودان في الإجلاء

وأضاف أن سفارة المملكة في السودان، تقوم بجهود جبارة لمساعدة الرعايا وإجلائهم.

وتابع أن سفير المملكة بالسودان دائم الاتصال بالسفراء والدبلوماسيين للاطمئنان عليهم ورعايتهم ومساعدة الجميع في عمليات الإجلاء.

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ووصل سفير موريتانيا في السودان، إلى جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء تقوم بها المملكة.

مؤكدًا أنه تم إحصاء أفراد الجالية تحسبًا لأي طارئ، مؤكدًا أن الوضع بالسودان أصبح خطيرًا.

المملكة تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان

استقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، اليوم الأربعاء، أكبر عملية إجلاء من السودان لـ1687 شخصًا من 58 جنسية.

وصول ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل

ووصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادمًا من بورتسودان، حيث رست السفينة “أمان”، تحت حماية القوات البحرية وعلى متنها رعايا 58 دولة.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطنًا

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشف وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.