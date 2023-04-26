تنويه مهم بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية، أن الحصول على دعم مربي المواشي ليس له تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، بشرط ألا يتجاوز الحد المانع.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” التابعة للوزارة في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم المواشي مالم يتجاوز الحد المانع عند دارسة نتيجة الأهلية”.

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

– إنشاء مستخدم جديد.

-ملء البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

-سيتم إرسال “رمز التحقق” إلى رقم الجوال المدخل.

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

-الضغط على “توثيق”.

-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور، بعدها يتم ملء البيانات المطلوبة في المنصة.

المستندات المطلوبة

ستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.