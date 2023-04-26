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هاشتاق “على الدّوام” يتصدر الترند.. ومغردون: صباح العمل والجد والتفاؤل

هاشتاق “على الدّوام” يتصدر الترند.. ومغردون: صباح العمل والجد والتفاؤل

هاشتاق “على الدّوام” يتصدر الترند.. ومغردون: صباح العمل والجد والتفاؤل
٠٩:١٤:٥٧ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #على_الدّوام التريند صباح اليوم الأربعاء، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة.

صباح العمل والجد والتفاؤل

وتحت عنوان: “صباح العمل والجد والتفاؤل”، غرد النشطاء داعين للعمل والعودة للدوام، حيث نشر عدد منهم أنه ما أجمل الحياة بالعودة للدوام اليومي بما فيها من روتين.

وأكد المغردون أن أيام الدوام هي إحدى أجمل أيّام العمر التي يصنعون بها أطيب ذكريات برفقة الأشخاص الذين نحبّهم ونحترم وجهات نظرهم على الدّوام.

مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس

يأتي هذا في وقت اعتمدت الإدارات العامة للتعليم عن مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة، ابتداءً من اليوم.

الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث

واستأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.

وأعلنت الإدارات التعليمية المختلفة بمناطق ومحافظات المملكة عن مواعيد الدوام الدراسي وفقًا للتوقيت الصيفي الذي بدأ العمل به.

انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 هـ، وذلك حتى 25 من إبريل، الموافق الخامس من شوال.

وتبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

مدة الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع اختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

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