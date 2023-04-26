بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة الحضورية في العديد من مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت العديد من إدارات التعليم والجامعات، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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المناطق والمحافظات التي علّقت الدراسة اليوم

وفيما يلي حصر بالمناطق والمحافظات التي علقت الدراسة اليوم:

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع

أعلنت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع مدارسها.

وأشارت الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس بيشة والنماص ومحايل عسير

أعلنت إدارات التعليم بمحافظات بيشة والنماص ومحايل عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع مدارسها.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة بيشة ومنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية اليوم.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بُعد في مقرها الرئيس وفرعيها في محافظتي النماص وبلقرن.

كما أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها.

وأوضحت أن الدراسة ستكون “عن بعد” عبر منصة التدريب الإلكتروني.

تقني وتعليم الباحة يعلقان الدراسة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تعليقَ الدراسة اليوم، في جميع مدارسها، والمنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.

وأشارت إلى استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب – عن بعد -؛ وكذلك الدراسة للتعليم العام إلى منصة “مدرستي” حرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس الطائف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية، اليوم، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد .

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