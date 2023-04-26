فجر اليوم.. شاهد هطول أمطار رعدية وبروق على بريدة في القصيم

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء غير المستقرة، هطلت فجر اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة مع بروق قوية على بريدة في القصيم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشهد محافظة بريدة بالقصيم، تساقط أمطار غزيرة مع بروق رعدية قوية وانخفاض في درجات الحرارة.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

🔴 فيديو

امطار رعدية على #بريدة

فجر الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ

26 إبريل 2023م

من | سعود الشعيلي

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان ونجران.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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