الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سفير موريتانيا لدى السودان يشكر المملكة وخادم الحرمين وولي العهد (فيديو)
“الخثلان” يوضح أهمية المحافظة على الأعمال الصالحة بعد رمضان.. ويُحذر
تنويه مهم بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور
هاشتاق “على الدّوام” يتصدر الترند.. ومغردون: صباح العمل والجد والتفاؤل
تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يقوم باستقدام سائق خاص
بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث
٠٨:٥٠:٣٧ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة، اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.

وأعلنت الإدارات التعليمية المختلفة بمناطق ومحافظات المملكة عن مواعيد الدوام الدراسي وفقًا للتوقيت الصيفي الذي بدأ العمل به.

يأتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 منرمضان 1444 هـ، وذلك حتى 25 من إبريل، الموافق الخامس من شوال.

وتبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

مدة الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع اختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 من ذي الحجة 1444هـ.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تعليم الطائف تعلن عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء

بعد العودة من الإجازة.. تعرف على موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية إجازة عيد الفطر الإدارات التعليمية التوقيت الصيفي السعودية اليوم مدارس السعودية مواعيد الدوام الدراسي

مواد ذات صلة

المزيد
مكة المكرمة.. توفير 5 آلاف مروحة «رذاذ مياه» لتهيئة الأجواء المناسبة للحجاج

مكة المكرمة.. توفير 5 آلاف مروحة «رذاذ مياه» لتهيئة الأجواء المناسبة للحجاج

٠٣:٣٨ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦
أطعمة تنشط ذاكرتك بشكل ملحوظ

أطعمة تنشط ذاكرتك بشكل ملحوظ

١١:٥٤ ص، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
«البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغِشّ

«البرجس»: غالبية القطاع الخاص في المملكة احتكار وجشع وغِشّ

١١:٣٦ ص، الأربعاء، ١٧ مايو ٢٠١٧
لضمان خلوها من «المبيدات».. فحص التمور مخبرياً بسوق السيح المركزي في الخرج

لضمان خلوها من «المبيدات».. فحص التمور مخبرياً بسوق السيح المركزي في الخرج

٠٦:٢٩ م، الثلاثاء، ٠٨ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *