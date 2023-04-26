تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يقوم باستقدام سائق خاص

تواصل – فريق التحرير:

قال حساب الموطن إن استقدام سائق خاص لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين من البرنامج حول ما إذا كان استقدام سائق خاص يؤثر على الدعم.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأن “وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية (اضغط هنا)”.

موعد صرف دفعة مايو

وكشف حساب المواطن مجددًا عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

وعلى ضوء ذلك، فإن موعد صرف دعم الشهر المقبل من المقرر أن يكون بداية من يوم الأربعاء العاشر من مايو 2023.

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خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسية التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلاً يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.