بالفيديو.. لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء

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وصل سفير موريتانيا في السودان، محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي، إلى جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء تقوم بها المملكة.

لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان

ووثق مقطع فيديو بثته “الإخبارية” لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان، مع عدد من أفراد الجالية على ميناء الملك فيصل بجدة.

وكان سفير موريتانيا في السودان، قد صرح أنه تم إحصاء أفراد الجالية تحسبًا لأي طارئ، مؤكدًا أن الوضع بالسودان أصبح خطيرًا.

لائحة بجميع أفراد الجالية الموريتانية

وأكد أن السفارة أعدت لائحة بجميع أفراد الجالية الموريتانية وأرقام جوازات سفرهم، وذلك تحسبًا لأي طارئ، في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد من 12 يومًا.

وأوضح في تصريحات له، أن السفارة الموريتانية في السودان تواصلت مع أفراد الجالية بهذا البلد واتفقت معهم على الإجراءات التي يتوجب اتباعها.

عدد الجالية الموريتانية في السودان 100 فرد

وبين السفير، أن تعداد الجالية الموريتانية في السودان يبلغ حوالي 100 فرد تقريبًا، وقد اتخذت كافة التدابير تحسبًا لأي طارئ.

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ووصف الوزير الوضع في السودان بأنه مرشح لمزيد من الخطورة، مؤكدًا أنه في حال لم يتدخل الوسطاء في الوقت المناسب، فإن الأوضاع قد تخرج عن السيطرة.

المملكة تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان

استقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، اليوم الأربعاء، أكبر عملية إجلاء من السودان لـ1687 شخصًا من 58 جنسية.

وصول ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل

ووصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادما من بورتسودان،

حيث رست السفينة “أمان”، تحت حماية القوات البحرية وعلى متنها رعايا 58 دولة.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشف وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة،

هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

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