الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء
الإنسانية في أبهى صورها.. شاهد ما فعله أحد منسوبي وزارة الدفاع مع عائد من السودان
بالفيديو.. دبلوماسيو الدول ينتظرون رعايا بلدانهم في قاعدة الملك فيصل بجدة
مشروع النظام الصحي.. سجن الممارسين الصحيين في 10 حالات
مواطن عائد من السودان: “الجواز السعودي فخرنا” (فيديو)
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء

بالفيديو.. لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء

بالفيديو.. لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء
٠٨:٣١:٣٢ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وصل سفير موريتانيا في السودان، محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي، إلى جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء تقوم بها المملكة.

لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان

ووثق مقطع فيديو بثته “الإخبارية” لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان، مع عدد من أفراد الجالية على ميناء الملك فيصل بجدة.

وكان سفير موريتانيا في السودان، قد صرح أنه تم إحصاء أفراد الجالية تحسبًا لأي طارئ، مؤكدًا أن الوضع بالسودان أصبح خطيرًا.

لائحة بجميع أفراد الجالية الموريتانية

وأكد أن السفارة أعدت لائحة بجميع أفراد الجالية الموريتانية وأرقام جوازات سفرهم، وذلك تحسبًا لأي طارئ، في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد من 12 يومًا.

وأوضح في تصريحات له، أن السفارة الموريتانية في السودان تواصلت مع أفراد الجالية بهذا البلد واتفقت معهم على الإجراءات التي يتوجب اتباعها.

عدد الجالية الموريتانية في السودان 100 فرد

وبين السفير، أن تعداد الجالية الموريتانية في السودان يبلغ حوالي 100 فرد تقريبًا، وقد اتخذت كافة التدابير تحسبًا لأي طارئ.

اقرأ أيضًا:

بأسماء الدول.. تعرف على الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان

ووصف الوزير الوضع في السودان بأنه مرشح لمزيد من الخطورة، مؤكدًا أنه في حال لم يتدخل الوسطاء في الوقت المناسب، فإن الأوضاع قد تخرج عن السيطرة.

المملكة تنفذ أكبر عملية إجلاء من السودان

استقبلت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، اليوم الأربعاء، أكبر عملية إجلاء من السودان لـ1687 شخصًا من 58 جنسية.

وصول ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل

ووصل ثالث موكب إجلاء بحري إلى قاعدة الملك فيصل في جدة قادما من بورتسودان،

حيث رست السفينة “أمان”، تحت حماية القوات البحرية وعلى متنها رعايا 58 دولة.

إجلاء 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن

وتنفيذًا لأمر القيادة، كشف وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة،

هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطن، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الإجلاء الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية جدة حميدتي سفير موريتانيا عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
الإطاحة بـ3 مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا محال تجارية بخميس مشيط

الإطاحة بـ3 مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا محال تجارية بخميس مشيط

١٠:٣٩ ص، الأربعاء، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
صبي يشج رأس عامل محمصة في تبوك

صبي يشج رأس عامل محمصة في تبوك

٠١:٤٧ ص، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
بالصور.. جمرك البطحاء يُحبط تهريب 3 آلاف زجاجة خمر

بالصور.. جمرك البطحاء يُحبط تهريب 3 آلاف زجاجة خمر

٠٣:٢٨ م، الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠١٥
لهذا السبب.. رفض دعوى متظلم من منحه درجة متدنية لأحد المقررات بمسار التعليم عن بعد

لهذا السبب.. رفض دعوى متظلم من منحه درجة متدنية لأحد المقررات بمسار التعليم عن بعد

٠١:١٣ م، الثلاثاء، ١٩ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *