الإنسانية في أبهى صورها.. شاهد ما فعله أحد منسوبي وزارة الدفاع مع عائد من السودان

تواصل – فريق التحرير:

جسّد أحد منسوبي وزارة الدفاع، أسمى صور الإنسانية وذلك أثناء استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى الذين تم إجلاؤهم من السودان.

ووثق مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية”، لحظة قيام أحد منسوبي وزارة الدفاع بحمل أحد كبار السن من سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان صباح اليوم.

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أكبر عملية إجلاء

وتعتبر عملية إجلاء الرعايا، التي تمت قبل قليل، هي الأكبر لإجلاء رعايا الدول من السودان، عبر سفينة إجلاء الرعايا القادمة من السودان.

وقالت وزارة الخارجية، تنفيذًا لأمر القيادة تم إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا، في سفينة إجلاء الرعايا من السودان بحماية المملكة.

إجلاء رعايا من 62 دولة

وأضافت، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطنًا، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

وهذه الدولي هي: عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن..

والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا..

وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا..

وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنجلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند.