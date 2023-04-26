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مواطن عائد من السودان: “الجواز السعودي فخرنا” (فيديو)
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مواطن عائد من السودان: “الجواز السعودي فخرنا” (فيديو)

مواطن عائد من السودان: “الجواز السعودي فخرنا” (فيديو)

مواطن عائد من السودان: “الجواز السعودي فخرنا” (فيديو)
٠٧:٥٣:٠١ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عبر مواطن عن فخره بعد وصوله المملكة ضمن من تم إجلاءهم من السودان، صباح اليوم الأربعاء، مقدمًا الشكر لحكومة المملكة.

ووصف في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”، رحلة العودة إلى المملكة بالممتازة، قائلاً: “ربنا يعز حكومتنا”، كل شيء متيسر من هناك حتى وصولنا”.

وعبر المواطن عن فخره بجواز السفر السعودي الذي كان يحمله في جيبه، واصفًا إياه بأنه “فخرنا”.

جاء ذلك أثناء عودة مجموعة من المواطنين ورعايا دول عربية وأجنبية إلى مدينة جدة صباح اليوم.

إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا

وقالت وزارة الخارجية، تنفيذًا لأمر القيادة تم إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا، في سفينة إجلاء الرعايا من السودان بحماية المملكة.

وأضافت، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصًا من بينهم 114 مواطنًا، و2034 شخصًا ينتمون لـ 62 جنسية.

وهذه الدولي هي: عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن..

والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا..

وأثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا..

وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، واندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنجلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلند.

وتعتبر عملية إجلاء الرعايا التي تمت قبل قليل في عملية هي الأكبر لإجلاء رعايا الدول من السودان، عبر سفينة إجلاء الرعايا القادمة من السودان.

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بأسماء الدول.. تعرف على الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان

عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)

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