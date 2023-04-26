خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر.
وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع – الرئاسة، أن الخدمة تتيح لساكني الهيئة الملكية بالجبيل تقديم بلاغاتهم عن طريق تطبيق بادر بهذه الخطوات:
الخطوات
1 – تفضل بتحميل التطبيق.
2 – سجل في التطبيق.
3 – اختر نوع البلاغ المناسب وأضف موقع المشكلة.
4 – أرسل الطلب للإدارة المعنية حتى يتم حل المشكلة.
المتطلبات
1 – التسجيل على التطبيق.
2 – المزيد في دليل استخدام الخدمة.
خدمة العملاء
وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.
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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112649000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات،والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.
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