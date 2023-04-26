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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر

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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر
٠٧:٣٥:١٩ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم وأيسر الخطوات لتقديم البلاغات عن طريق تطبيق بادر.

وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع – الرئاسة، أن الخدمة تتيح لساكني الهيئة الملكية بالجبيل تقديم بلاغاتهم عن طريق تطبيق بادر بهذه الخطوات:

الخطوات

1 – تفضل بتحميل التطبيق.

2 – سجل في التطبيق.

3 – اختر نوع البلاغ المناسب وأضف موقع المشكلة.

4 – أرسل الطلب للإدارة المعنية حتى يتم حل المشكلة.

المتطلبات

1 – التسجيل على التطبيق.

2 – المزيد في دليل استخدام الخدمة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112649000″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات،والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية الجبيل الهيئة الملكية تطبيق بادر تقديم بلاغات خدمة اليوم

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