الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق
بأسماء الدول.. تعرف على الجنسيات التي قامت المملكة بإجلاء رعاياها من السودان
عاجل.. تنفيذًا لأمر القيادة.. إجلاء 1674 شخصًا من السودان بينهم 13 مواطنًا (فيديو)
بينهم 101 مواطن.. إجلاء آلاف الأشخاص من رعايا 7 دول عربية بالسودان
تعرف على أفضل زيت صحي لطهي الطعام
كلمة المملكة بـ مجلس الأمن: منخرطون مع كافة الشركاء لتثبيت الهدنة في السودان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق
٠٦:٥٦:٢٦ ص، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح

وأضاف المركز أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض حتى العاشرة مساءً

أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يُحذر من عواصف وأمطار على الرياض حتى الـ 10 مساء

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي.

وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلًا على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

اقرأ أيضًا:

على عدة مناطق.. “الأرصاد”يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أمطار احول الطقس اخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم القصيم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم رياح سيول طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم»: اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمعالجة تأثير التقاعد المبكر

«التعليم»: اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمعالجة تأثير التقاعد المبكر

١١:٤٣ م، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١٦
«الأرصاد» تتوقع أمطارًا رعدية على 6 مناطق

«الأرصاد» تتوقع أمطارًا رعدية على 6 مناطق

٠٧:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥
الكويت تنفي عزمها خفض الدعم عن البنزين الشهر المقبل

الكويت تنفي عزمها خفض الدعم عن البنزين الشهر المقبل

١١:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٠ يناير ٢٠١٦
مسلحون يختطفون الطاقم الدبلوماسي للقنصلية التونسية في طرابلس

مسلحون يختطفون الطاقم الدبلوماسي للقنصلية التونسية في طرابلس

٠٧:٥٦ م، الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *