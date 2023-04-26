“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا نشطة على الرياض والقصيم و7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح

وأضاف المركز أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

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أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي.

وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلًا على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.